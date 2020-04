In Alken is er nog altijd grote ongerustheid bij bewoners, huisartsen en verpleegkundigen

Volgens de dokter is de bom nu echt losgebarsten. "In Alken zijn in het lokale rusthuis in Terkoest al 10 mensen gestorven. Ik heb zelf ook een patiënt palliatief begeleid die aan corona bezweken is. Dat is heel pijnlijk om te zien. Zij sterven in alle eenzaamheid. Ik vond het heel moeilijk om aan de dochter te vertellen dat ze haar mama niet meer kon zien. Het is schrijnend."