Industriële wasserijen zorgen zélf voor bescherming tegen corona: “Wij komen in contact met besmet linnen, wij verdienen ook bescherming”

Omdat de industriële wasserijen geen hulp kregen van de overheid, gingen ze zelf aan de slag. Ook CleanLease in Eeklo, Geraardsbergen en Lokeren deed dat. “We hadden nood aan ontsmettingsmiddelen voor de handen en de oppervlakten, die hebben we gevonden via lokale apothekers. We hadden ook mondmaskers nodig, die hebben we bekomen via de beroepsfederatie en via een bevriende transportfirma die een duizendtal mondkapjes uit China heeft overgevlogen”, zegt directeur Dirk Holvoet. De sectorkoepel kon ondertussen ook zo’n 50.000 mondmaskers aankopen.

Door hun eigen zoektocht is de voorraad voldoende. “Wij kunnen zeker anderhalve maand verder. Toch blijven we een beetje teleurgesteld in de overheid. We begrijpen zeker dat ziekenhuizen prioriteit zijn maar al het bevuild linnen komt hier terecht en ons personeel moet evengoed beschermd zijn.” De overheid heeft de sector nu ook op de prioriteitenlijst gezet.