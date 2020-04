KAA Gent begint nu al aan jaarlijks onderhoud: "De extra tijd is goed voor de grasmat"

De voetbalcompetities zijn allemaal opgeschort. Dat is spijtig nieuws, maar KAA Gent maakt van een nadeel een voordeel: ze zijn nu al begonnen aan de onderhoudswerken. "We doen jaarlijks een groot onderhoud, maar omdat we nu meer tijd hebben, kunnen we dat extra grondig doen. Er is hier nu toch zo goed als geen passage, daar kunnen we maar beter gebruik van maken", vertelt Dirk Piens, verantwoordelijk voor de infrastructuur en veiligheid.

"In de Ghelamco doen we bijvoorbeeld herstellingen aan de tribunes, of we herschilderen wat hier en daar. We zitten hier nu al 6 jaar, dus dat laat zijn sporen na. Ook in onze oefencomplexen zijn er momenteel werken aan de gang."