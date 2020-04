Kan ik corona krijgen van een vleermuis? Veel ongeruste telefoontjes bij Vleermuizenopvang in Geel, nu dieren uit hun winterslaap komen

De vleermuis in China waarbij corona is aangetroffen, is de hoefijzerneusvleermuis en die vleermuis komt bij ons niet voor. "Onze vleermuizen komen niet met Chinese vleermuizen in aanraking en wij eten geen vleermuis zoals in China. Wij moeten ons niet ongerust maken, de "vleermuizenwereld' volgt het ook goed op. Bovendien is de kans dat je een vleermuis aanraakt bijzonder klein", aldus nog Hilde Mertens.