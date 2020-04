Kapster 'oefent' in quarantaine: "Mijn vriend wordt almaar beter in het poseren"

Het koppel werkt en woont dus in Atlanta, maar verhuisde naar aanleiding van de quarantainemaatregelen naar een houten huisje in Ellijay, in de Amerikaanse staat Georgia, om daar ten volle van de verplichte rustperiode te kunnen genieten. Maar de vingers van Heidi begonnen al snel te jeuken en gezien de haarbos van haar vriend was de keuze snel gemaakt: hij werd haar proefpersoon voor de meest iconische kapsels uit de (media)geschiedenis, zowel recent als uit een ver verleden. Het allereerste 'probeersel', het kapsel van ex-VS-president George Washington werd een viraal succes en was het begin van een dagelijkse make-over voor vriend Geoffrey.

Geoffrey Clark: "Ik stelde haar zelf voor dat, als ze iemand nodig had om op te oefenen, ze mijn hoofd mocht gebruiken. Ze ging daar snel mee akkoord." (Fox News)

"Het is leuk om doen en het eindresultaat blijft me verrassen. Heidi werkt immers zonder spiegel, zodat ik niet kan volgen wat ze juist aan het doen is." (CNN)

"Ik kan ermee leven omdat we veel reacties krijgen van mensen die het momenteel zwaar te verduren krijgen, zoals gezondheidswerkers. Dat zij ons laten weten dat ze er, op het eind van hun werkdag, naar uitkijken om een nieuwe foto te zien, verheugt me ten zeerste. Geweldig toch dat we hen even kunnen doen glimlachen met een foto van mij." (Today)

Oley voegde er, enigszins grappend, op nieuwswebsite Insider nog aan toe: “Op dit moment kan hij zich geen beter leven voorstellen: hij wordt echt wel professioneel in hetgeen hij doet en poseert intussen dan ook op een zo natuurlijk mogelijke manier.”

Wat dacht u van volgende selectie?

Cindy Lou Who ("How the grinch stole Christmas")