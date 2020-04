Kritiek op woonzorgbeleid in België: "Crisis pak je niet aan met 3 regio's, een federale overheid en crisiscomité"

Uytterschaut erkent dat er in Vlaanderen ook goede beslissingen zijn genomen, bijvoorbeeld om al aan het begin van de coronacrisis de woonzorgcentra te gaan isoleren, maar bewoners in hun kamers isoleren is dan weer niet gebeurd. "Ik begrijp de kritiek dat dit een psychologische belasting is, maar er kunnen ook andere opties worden bekeken." Uytterschaut heeft het over bijvoorbeeld extra wandelingen, extra animatie of extra bezoekjes van medewerkers van het woonzorgcentrum. "Dat vermijdt dat er interne contaminatie van bewoners is."

De groep van Uytterschaut heeft geregeld contact met het kabinet van minister Beke. "Een drietal weken geleden hebben wij al aangedrongen op een taskforce", zegt hij. "We zijn in onze regio - denk ik - te veel in de theorie blijven hangen in plaats van in de daadkracht."