Lier breidt steunmaatregelen uit: geen terrasbelasting en een cadeaubon voor alle inwoners

De Stad Lier gaat de aanslagbiljetten voor de gemeentebelasting later versturen, zodat inwoners langer de tijd krijgen om deze te betalen. Bij het aanslagbiljet krijgt elke Lierenaar nu ook een cadeaubon. Voor gezinnen is dat een bon van 25 euro. Voor alleenstaanden zal dat bedrag 10 euro bedragen. Die bon kunnen ze dan na de lockdown uitgeven bij lokale handelaars. “De lokale middenstand staat onder druk”, zegt burgemeester van Lier, Frank Boogaerts (N-VA). “Door deze maatregelen verlichten we de belastinglast voor onze inwoners en tegelijkertijd geven we onze lokale handelaars een duwtje in de rug.”