Lockdown in Wuhan nu echt voorbij, "mengeling van opluchting én bezorgdheid"

Onder de mensen heerst een gemengd gevoel. "Er is een mix van blijdschap en opluchting dat de quarantaine voorbij is, maar tegelijk is er ook bezorgdheid. Mensen die na al die tijd weer naar huis kunnen bijvoorbeeld, zijn opgelucht dat ze eindelijk naar huis kunnen, maar tegelijk stellen ze zich vragen. Hoeveel inkomensverlies hebben ze geleden, bijvoorbeeld. En welke regelingen zijn er op hun bestemming, moeten ze in quarantaine, en zo ja, thuis of in een door de staat georganiseerde instelling?"

Er gelden ook nog altijd maatregelen voor wie in Wuhan de straat op gaat. Zo is het dragen van een mondkapje verplicht. Voor bepaalde plekken geldt maar een beperkte toegang. Je moet je temperatuur laten controleren en/of je moet letterlijk "groen licht" krijgen via een door de staat ontwikkelde gezondheidsapp. Je moet een QR-code laten scannen die kan aantonen of je al dan niet besmet bent.

In heel China zijn volgens cijfers van de overheid 81.802 besmettingen vastgesteld en zijn 3.333 mensen overleden. Meer dan 50.000 besmettingen en meer dan 2.500 overlijdens vonden plaats in Wuhan. De voorbije 24 uur zijn er 62 nieuwe besmettingen bij gekomen, 59 daarvan bij mensen die uit het buitenland kwamen. Er worden ook 2 overlijdens gemeld.