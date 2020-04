Maatwerkbedrijven van Bewel passen regels rond 'social distancing' strikter toe dan nodig

De directeur van de Bewel vestigingen in Limburg zegt dat de afstandsregels in zijn bedrijven wél strikt worden toegepast, altijd en overal. Johan Bongaerts: "Wij passen die anderhalve meter in alle omstandigheden toe: bij het toekomen aan de tikklok, op de werkvloer, bij het pauzeren, in de refter, bij het uitklokken, bij het wachten op de bus. En in de busjes, waar normaal gezien vier of vijf mensen in zitten, zitten nu nog maar twee mensen, de chauffeur en de maatwerker."

Er is op dit moment ongeveer een vijfde van het personeel aan de slag bij Bewel, ondermeer om mondmaskers te maken.