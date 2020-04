Waarom blijft de Franse president Macron zelf niet in zijn kot? 

Het is geen toeval dat Macron het departement Seine-Saint-Denis uitkoos, waar Pantin deel van uitmaakt en ook La Courneuve, waar hij dinsdag een sociaal centrum bezocht. Het departement is één van de armste van Frankrijk en vooral één van de zones die het meest getroffen is door het coronavirus. De voorbije weken zijn ruim zestig procent méér doden geteld dan normaal in deze tijd van het jaar. Bovendien is het departement slecht bedeeld wat ziekenhuizen en medische zorg betreft.