Neem alsjeblief een mensenrechtenexpert mee in de exitstrategie uit de coronacrisis

Sowieso is er een mensenrechtenexpert nodig op het vlak van de privacy, wanneer het gaat over het installeren van de zogenaamde corona-app en het testen op immuniteit. Ook dat zijn zeer gevoelige gegevens waar we best op een respectvolle manier mee omgaan. Bovendien kan de toevoeging van een mensenrechtenexpert het vertrouwen van mensen in zo’n app verhogen. Want uit de resultaten van de bevraging van de universiteit van Antwerpen vorige week, bleek dat de helft van de bevolking niet geneigd is om zo’n corona-app te gaan gebruiken.