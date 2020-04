Verpleegkundigen Belgische leger vervangen personeel in woonzorgcentrum Jette, "Kregen nergens anders hulp"

"We hebben de hulp van het leger moeten inroepen omdat we nergens anders hulp kregen", vertelt directeur Morgan Daniel van Residentie Archambeau aan RTBF. Volgens de directeur zijn tientallen personeelsleden ziek geworden. Daardoor kunnen ze niet meer verder werken.



"We worden sinds het begin volledig vergeten. Van in het begin hebben we al het bezoek uit ons woonzorgcentrum geweerd, zoals voorgeschreven door de richtlijnen. Maar voor ons personeel hebben we onvoldoende bescherming. Het virus is helaas binnengeslopen. Een groot deel van onze mensen is intussen ziek uitgevallen. Een zestal mensen van het leger vervangt hen nu en ik ben ze daar enorm dankbaar voor", aldus de directeur.