Nationale Bank voorspelt: "Coronacrisis snijdt diep in Belgische economie, maar economie kan ook snel heropleven"

Zo zou het bruto binnenlands product (bbp) van ons land (dat is de totale waarde van alle goederen en diensten die in ons land worden geproduceerd) in 2020 met 8 procent kunnen krimpen. Ter vergelijking: in niet-coronatijden kennen we in ons land een jaarlijkse groei van ongeveer 1,5 procent. In miljarden zou het gecumuleerd bbp-verlies tegen het einde van het jaar kunnen oplopen tot zowat 45 miljard euro.

In de tweede helft van dit jaar verwachten de Nationale Bank en het Planbureau wel een krachtig herstel, maar dat zou niet voldoende zijn om het verlies in de eerste helft van het jaar goed te maken. Als het productiepotentieel niet al te veel schade heeft opgelopen door de coronacrisis, zou het herstel zich verder kunnen doorzetten in 2021, wat de groei zal doen opveren.