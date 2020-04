Nog altijd Belgen gestrand in het buitenland: "Communicatie is chaotisch"

"Vanuit de ambassade hebben we wel de mogelijkheid gekregen om terug te keren, maar dat hebben we niet gedaan. Nu hebben we al bericht gekregen dat er waarschijnlijk geen nieuwe vluchten meer zijn tot juni, dus in die zin zitten we hier nu ook vast. We hebben ook dat busje dat we terug verkocht moeten krijgen, alhoewel er hier nog andere toeristen zijn met een gelijkaardig verhaal die hun busje hier gewoon achterlaten, ze zeggen dat ze binnen een jaar wel terugkomen. Andere mensen vluchten gewoon. Maar het gaat toch om geld."

"Doorheen onze reis leek het coronavirus ons te achtervolgen. We kwamen in Colombia aan met een zeilboot, en de dag erna horen we dat die boten niet meer mogen varen. We gingen wandelen in een nationaal park, en de dag erna gaat dat park dicht. We verbleven enkele dagen in een dorp, en nadat we vertrekken horen we dat dat dorp op slot gaat. Je merkt hier wel dat de bevolking er niet gerust op is."