Opnieuw brug ingestort in Italië: twee bestuurders naar ziekenhuis

In Italië is een brug ingestort in Aulla, een gemeente zowat op de grens tussen de regio's Toscane en Ligurië. De brug wordt normaal gezien druk bereden, maar doordat het autoverkeer in deze coronatijden grotendeels stilligt, reden er op het moment van het ongeluk maar twee bestelwagens. De bestuurders werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn er niet ernstig aan toe.