De vele wandelaars scheppen problemen voor wilde paarden in Rijtmeersen: "Of het publiek, of de paarden moeten weg"

In de Rijtmeersen in Oudenaarde kan je niet alleen van de natuur genieten, in het natuurgebied staan ook wilde paarden. “Die 7 paarden worden niet altijd opgemerkt door de vele wandelaars”, legt Xavier Coppens van ANB uit, “wandelaars laten hun honden dan maar los, maar vroeg of laat komt men toch die paarden tegen.” Dat is waar de problemen beginnen merkt Xavier Coppens. “De paarden gaan in conflict met de losse honden. Dat is voor beide dieren gevaarlijk, er is een risico op bijtwonden bij de paarden en de honden kunnen gevaarlijke trappen krijgen.”