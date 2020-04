Pasen vieren in coronatijden: wat mag wél en wat niet?

Zo wordt er in de Vlaams-Brabantse gemeente Beersel, en enkel buurgemeenten, een heuse paaszoektocht georganiseerd. In de gemeente zijn telkens 6 paashazen verstopt. Je kan ze zoeken met een kaart. Bij elke paashaas is een letter te vinden. Daarmee kan je een woord vormen. Wie dat vindt, krijgt bij de lokale bakker een gratis paasei. De zoektocht is al bijna een week lang mogelijk, om samenscholingen te vermijden. Al meer dan 500 gezinnen deden er aan mee. Maar ook de gekende 'berenjacht' is in sommige gemeenten omgevormd tot een 'paasjacht'. In de plaats van beren, kunnen kinderen tekeningen van eieren of kuikens zoeken aan de ramen. Zoek dus zeker eens op of er in jouw buurt ook zo'n initiatief is.