PLAN B aflevering #24: "Welke Nederlandse woorden houden we misschien over aan deze coronacrisis?" 

Een diepgaande crisis zoals diegene die onze samenleving, nu onder invloed van het COVID-19-virus, ondergaat, laat ongetwijfeld ook haar sporen na in de woordenschat. Op verzoek van Alain Gerlache (RTBF) overloopt Ivan De Vadder een aantal woorden die de Nederlandse taal misschien zal overhouden aan deze periode van de coronacrisis. En omdat de taal de spiegel is van een samenleving, vertellen de woorden ook iets over ons gedrag. Ivan De Vadder overloopt de uitdrukkingen 'gepokt en gemazeld', 'blijf in uw kot', en de woorden 'hamsteren', 'hoestschaamte en elleboogniezen', 'zelfisolatie', 'hinderpremie', 'skyperitief' en 'huidhonger'.