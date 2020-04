Bellewaerde en Plopsaland kunnen dan toch seizoensarbeiders in dienst houden

Pretparken Bellewaerde in Ieper en Plopsaland in De Panne kunnen dan toch hun seizoensarbeiders in dienst houden. In Bellewaerde gaat het om 150 medewerkers en in Plopsaland om 175 medewerkers. Vorige week moesten beide pretparken al hun seizoensmedewerkers ontslaan, maar nu kunnen ze het op een andere manier oplossen.