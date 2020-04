Rel over corona aan boord van vliegdekschip kost Amerikaanse minister de kop

Een rel over de aanpak (of het gebrek daaraan) van een corona-uitbraak aan boord van een vliegdekschip heeft tot het ontslag geleid van de Amerikaanse minister van Marine Thomas Modly. Hij zette enkele dagen geleden de kapitein van het schip aan de kant omdat die in een mail zijn ongenoegen had geuit over het gebrek aan hulp voor zijn bemanning. "Naïef en dom", was dat volgens Modly. Maar die opmerking kost hem nu zelf zijn baan.