Rusthuis in Aalbeke kan bewoners testen maar personeel niet

De Vlaamse overheid laat de bewoners van een aantal rusthuizen testen op het coronavirus. In het woonzorgcentrum De Weister in Aalbeke bij Kortrijk zijn 45 testkits aangekomen. Daarmee worden woensdag alle bewoners getest. De Weister is één van de woonzorgcentra waar nog geen verschijnselen of positieve testen zijn.

De tests in WZC De Weister zullen voor meer duidelijkheid zorgen. "Dat is een goede zaak", zegt schepen van Sociale Zaken in Kortrijk Philippe De Coene (SP.A). Maar hij zou liever ook testkits krijgen voor het personeel. "Het ideale scenario is dat we niet alleen de verzorgden testen maar ook de mensen die de zorgen toedienen."