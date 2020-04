Rusthuisdirecteur uit Jabbeke lanceert nieuwe single: "Bluuf van je tote"

Christoff is geen onbekende in de muziekwereld. Hij was vroeger nog producer van volkszangers Lucy Loes en Johnny Turbo. Nu is hij vooral directeur van zijn eigen woonzorgcentrum in Varsenare. Voor zover hij weet zijn er nog geen besmettingen bij zijn bewoners en personeelsleden en dat wil hij vooral zo houden. "Ik heb het gevoel dat veel mensen nog aan het aangezicht zitten. Dit nummer wijst hen erop dat je dat beter niet doet. Het kan helpen om niet besmet te geraken met het coronavirus", legde Christoff vanmorgen uit in Start Je Dag op Radio 2 West-Vlaanderen.

Het nummer heeft de West-Vlaamse titel "Bluuf van je tote" ofwel "blijf van je gezicht". De artiestennaam van de rusthuisdirecteur is Professor Feelgood & The Virus Killers. De opbrengst van het liedje gaat naar iedereen die nu hard werkt in het woonzorgcentrum in Varsenare.