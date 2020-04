Vanaf volgende week starten er grote wegenwerken op E314 in Leuven, aanzienlijke verkeershinder verwacht

De werken aan de E314 gebeuren in het kader van het grote herinrichtingsproject 'Leuven Noord'. De bedoeling van dat project is om het verkeer op de autosnelweg en de wegen in de omgeving vlotter en veiliger te laten verlopen. Zo wordt het viaduct van Wilsele vernieuwd en verbreed. Dat gebeurt voor de aanleg van een spitsstrook tussen Herent en Aarschot, die in 2022 wordt aangelegd. Ook wordt een fiets- en autotunnel onder de snelweg aangelegd en renoveert het Agentschap Wegen en Verkeer drie bruggen en plaatst het nieuwe geluidsschermen tussen Herent en Wilsele.