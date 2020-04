Mechelse modescholen maken schorten voor zorgverleners

Bij Ursulinen Mechelen komen er vandaag heel wat oud-leerlingen en leerkrachten helpen, maar voor de rest van de week zijn ze nog op zoek naar vrijwilligers. Die moeten wel ervaring hebben, zegt Cathérine Van den Bossche van Ursulinen Mechelen: "Als iemand zijn spoel vastloopt, moet die dat zelf kunnen oplossen. Anders moeten we bij mekaar gaan helpen en dat doen we nu best niet."

Er moet dan ook de nodige veilige afstand gehouden worden. Daarom worden er van de 50 industriële naaimachines die ze bij Ursulinen hebben maar 20 gebruikt, verspreid over twee verdiepingen. De afgelopen weken deelde de school ook al gratis stof en linten uit aan vrijwilligers die thuis aan de slag gingen. Wie wil helpen, kan mailen naar ingeborg.decooman@ursulinenmechelen.be.

In de andere scholen zijn nog eens zo veel naaimachines beschikbaar. Naaiwinkel Stitch & co doet mee met 6 machines. Patronen en materiaal worden ter beschikking gesteld door matrassenfabrikant Salus die zelf ook al overgeschakeld was op het maken van schorten.