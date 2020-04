Uitbater pizzeria doodgeschoten in Strombeek-Bever

Rond 17.15 uur verwittigde een getuige de hulpdiensten wegens een zwaar incident in een pizzeria aan de Sint-Amandsstraat in Strombeek-Bever. De hulpdiensten troffen een zwaargewonde man aan, die minstens één schotwonde had opgelopen. De man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het slachtoffer is de 42-jarige uitbater van de pizzeria. Het parket van Halle-Vilvoorde is een onderzoek naar moord gestart.