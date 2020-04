Verhoogd brandgevaar in Limburgse bossen en heidegebieden

Het is al enkele weken droog, en de voorbije dagen ook warm. Daardoor is er verhoogd brandgevaar in de Limburgse bossen en op de heide. Koen Theys van Het Agentschap Natuur en Bos: "Vooral in de heidegebieden is er gevaar voor brand. De struikheide en de grassen zijn nog niet groen, die zijn op dit moment heel droog en brandgevaarlijk."

Als je gaat wandelen in de bossen en op de heide moet je dus goed opletten. Als je in de buurt van een natuurgebied woont, mag dat. Die wandelaars vormen ook een extra paar ogen, zegt Koen Theys: "Het is geen probleem om in de natuur- en bosgebieden te gaan wandelen, integendeel, die wandelaars kunnen, als ze een brandje ontdekken, snel de hulpdiensten verwittigen."