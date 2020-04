Na harde kritiek op beleid woonzorgcentra: minister van Welzijn Beke (CD&V) komt met noodplan en taskforce

In zijn antwoord gaf minister Beke toe dat hij er niet in geslaagd is te vermijden dat er doden zijn gevallen in de woonzorgcentra, maar tegelijk verdedigde hij zijn beleid. Zo ontkende hij nogmaals dat hij de cijfers over het aantal doden in de woonzorgcentra achtergehouden zou hebben. "Wij registreren sinds 18 maart, de dag dat de eerste dode is gevallen in een woonzorgcentrum. De cijfers liggen er al sinds eind maart. Op 26 maart heb ik al gezegd dat er tot dan 55 mensen gestorven waren. Het is niet mijn schuld dat de cijfers pas op 7 april in de tabellen zijn opgenomen door Sciensano (de federale instelling die de dagelijkse cijfers communiceert, red.)"

Beke erkent dat er meer getest moet worden, maar benadrukt ook dat Vlaanderen de enige regio is die met de huidige beschikbare tests ook in woonzorgcentra zal testen waar tot nu toe nog geen besmettingen zijn gerapporteerd, "om na te gaan of er daar toch geen problemen zijn". "We zijn de enige die voor die strategie hebben gekozen." Dat sommige woonzorgcentra klagen dat ze wél met overlijdens te maken kregen, maar voorlopig geen testmateriaal krijgen, weet Beke dan weer aan het feit dat die centra die overlijdens niet hebben gerapporteerd. "Want op basis daarvan hebben we een eerste selectie gemaakt. Ik doe dan ook een oproep om dat zeker te doen." (De tekst gaat voort onder de foto.)