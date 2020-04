"Betaal op tijd je factuur", zegt VOKA West-Vlaanderen

"Het is belangrijk dat we begrijpen dat we in hetzelfde schuitje zitten en dat we betalen als we kunnen en begrip proberen te hebben als het moeilijker gaat. Want de spanningen tussen bedrijven lopen nu al op", zegt Bert Mons van VOKA West-Vlaanderen. "We hebben inderdaad voorbeelden gezien van minder vriendelijke briefwisseling en e-mails tussen bedrijven. Zo waren er mails van leveranciers die niet eens een voorstel deden van een aflossingsplan voor hun klanten, maar dat kortweg oplegden. Daar moeten kleinere bedrijven het dan maar mee doen, met het risico dat ze een heel belangrijke klant verliezen als ze voorlopig niet kunnen betalen. Dat zijn zaken die absoluut een halt willen toeroepen."