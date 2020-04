Wasserij uit Aarschot wast wekelijks 50 ton kledij en lakens van het UZ Leuven

"Dagelijks krijgen wij vuile was binnen van het UZ Leuven", vertelt Marcia Sempels van wasserij Malysse uit Aarschot aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Per week wassen we zo'n 35 ton bedlinnen van het ziekenhuis en 11 ton arbeidskledij van het verplegend personeel."

"Het is niet zo dat we nu meer bedlinnen binnenkrijgen door het coronavirus, want sommige afdelingen in het ziekenhuis zijn tijdelijk niet actief omdat niet-dringende ziekenhuisopnames zijn weggevallen. Maar uit voorzorg verversen verpleegkundigen hun beschermingskledij vaker. Dus dat krijgen we nu veel meer binnen."