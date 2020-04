Brussels Airlines zou (minstens) 200 miljoen nodig hebben om deze coronacrisis te overleven, maar krijgt het die ook?

De Belgische overheid zou binnen de SN Air Holding (de structuur boven Brussels Airlines) opnieuw aandelen kunnen kopen en zo een zitje aan de bestuurstafel kunnen opeisen. Waardoor de regering mee kan beslissen over de toekomst en de strategie van de luchtvaartmaatschappij. Dan hebben ze een vinger in de pap te brokken wanneer het gaat over tewerkstelling, sociale voorwaarden voor het personeel, het netwerk, de vloot en de klimaatambities (die mogen gerust wat forser). Kortom de overheid wordt opnieuw een actieve deelnemer in het luchtvaartspel.

Of dat verstandig is is voer voor debat.



Maar of een overwegend liberaal kabinet, dat in het verleden (onder de regering Verhofstadt in 2001) al geen voorstander was van het in leven houden van de toenmalige noodlijdende nationale luchtvaartmaatschappij Sabena, staat te springen om mee een luchtvaartmaatschappij te besturen valt af te wachten.