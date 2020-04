Ook twee grote West-Vlaamse ziekenhuizen sturen personeel naar woonzorgcentra

AZ Groeninge in Kortrijk is zeer recent begonnen met een beperkt aantal zorgkundigen uit te sturen naar woonzorgcentra. Het zijn teams van een drietal personen, maar ze kunnen bij hun doortocht heel wat kennis en ervaring in het woonzorgcentrum brengen, zegt Alain Balcaen van AZ Groeninge: "We hebben een eerste concrete vraag van een woonzorgcentum in de buurt gekregen, omdat er een uitbraak van covid-19 was. Wij hebben die vraag positief beantwoord door een drietal verpleegkundigen te sturen voor hulp en advies. We hebben intussen nog twee aanvragen. Elke aanvraag zullen we bekijken, zolang we het eigen ziekenhuis niet in gevaar brengen."