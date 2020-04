Wie nam Flavie de papegaai mee? Vrouw uit Sint-Niklaas doet emotionele oproep: “Flavie is zot van mij, wij zijn één”

Flavie is een rode edelpapegaai van drie jaar oud. Het is het lievelingsbeestje van Anja De Nil. “Ik heb haar al van toen ze heel jong was, ik heb haar nog pap gegeven. Flavie is zot van mij, toen ik zwanger was sliep ze bij mij, ik mis haar enorm.”

Op zaterdag 28 maart verdween Flavie. “Om 14u heb ik haar nog een kusje gegeven buiten op haar speeltuin, daarna ben ik haar even uit het oog verloren en plotseling was ze weg.”

“Normaal kan Flavie niet ver vliegen en is ze heel tam”, legt Anja uit. “Haar vleugels zijn geknipt en normaal blijft ze altijd bij mij in de buurt. Wellicht is ze door een windvlaag weggeblazen.”

