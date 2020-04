Witte rook uit Rome, de paasklokken mogen komen! Marc Van Ranst: "De paashaas heeft een essentieel beroep"

Voor wie zijn paasfeest al in het water zag vallen, is het een hele opluchting: de paasklokken zullen ook dit jaar naar ons land komen, en de paashaas mag zijn taak gewoon uitvoeren. "We hebben ons er de hele middag over gebogen", zegt viroloog Marc Van Ranst, "maar de beslissing was unaniem: dit is een essentieel beroep."