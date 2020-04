Zal de coronacrisis ons veranderen? "We zullen iets minder open en vrij worden"

"Als we naar een langere termijn gaan kijken - in termen van maanden tot jaren - verwacht ik toch wel veranderingen in persoonlijkheid en hoe we onze sociale wereld organiseren", voorspelt Jeronimus. "Dat hebben we ook gezien na de grote economische depressie in de jaren 30 of bij de aanslagen van 11 september."

Deze coronacrisis is ongetwijfeld de grootste gezondheidscrisis die we meemaken sinds de Tweede Wereldoorlog. "Dit is zo'n grondige gebeurtenis die maar eens in een generatie voorkomt."

"Door die quarantaine zullen we meer introvert worden, wat minder gericht op sociale contacten en meer bezig met onze eigen binnenwereld." En dat geeft misschien ook wel minder gunstige sociale gevolgen. "Waarschijnlijk zullen we minder open van geest worden, minder tolerant tegenover andersdenkenden, minder interessen hebben in andere culturen of in dingen die we minder goed kennen."

Wie verwacht dat we voortaan zullen evolueren in de richting van een meer sociale maatschappij, heeft het volgens Bertus Jeronimus wellicht mis. "Ik voorspel minder tolerantie voor immigranten, maar vooral dat nationalisme de wind in de rug krijgt en dat landen zich vooral met hun eigen autonomie gaan bezighouden."