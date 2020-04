Zeker nog drie jaar kunstenfestival Watou

De voorbije jaren was de vzw Kunst die het festival organiseerde. Maar die is ermee gestopt omdat het financieel risico te groot was. Het stadsbestuur van Poperinge had al beslist dat het dit jaar zelf zal instaan voor het kunstenfestival. Al is er intussen natuurlijk voorbehoud gekomen door de coronacrisis.



Dankzij de Vlaamse subsidies heeft het kunstenfestival van Watou weer een toekomst. Schepen van Cultuur Loes Vandromme (CD&V) van Poperinge is dan ook opgelucht. "Zonder Vlaamse steun was het bijlange niet zeker dat er nog nieuwe edities zouden komen. Het stadsbestuur alleen kan dat niet dragen. Normaal gezien is er deze zomer in Watou voor de 40ste keer een kunstenfestival. Ik ben blij dat het een feesteditie wordt en geen afscheidseditie."