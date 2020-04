Zuster Jeanne Devos krijgt eigen plein in Leuven

Het zuster Jeanne Devosplein ligt achter het station van Leuven en heet nu nog het Benedenplein. Zuster Devos is zelf opgetogen dat het net dit plein is dat haar naam zal dragen: “Ik ben er zelf al een paar keer geweest. Het is een heel gewoon pleintje waar iedereen komt, de gewone mensen met fietsen of te voet, want auto’s kunnen er niet geraken. Heel de buurt daar is ook sociaal gericht. Je hebt de sociale kruidenier in de buurt, er zijn ook gelegenheden om met sociale groepen samen te komen en het is bereikbaar voor iedereen. Het is een heel sympathiek plein.”