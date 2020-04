Zwarte sneeuw voor autocar-bedrijven: “Deze zomer focussen op binnenlandse reizen”

Henri ziet de toekomst positief in: “We gaan door en zullen hier sterker uitkomen, zeker weten. We kunnen nu dingen doen, waar we anders geen tijd voor hebben. Momenteel zijn we bezig om de binnenkant van de wagens te demonteren, reinigen en ontsmetten. Elke kleine reparatie zal gedaan zijn, elk lampje zal perfect werken (lacht). Onze wagens zullen helemaal klaarstaan om weer uit te rijden. We moeten doorgaan. Als we nu het hoofd laten hangen, komt het voor niemand goed", klinkt het strijdvaardig.