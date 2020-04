17 woonzorgcentra in de provincie Antwerpen krijgen testkits voor het coronavirus

"De woonzorgcentra die de meeste vermoedelijke besmettingen hebben krijgen middelen om te testen", zegt Renée Willems van ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen). "Daarom krijgt ook ZNA Joostens (een woonzorgcentrum dat gespecialiseerd is in dementie nvdr.) de tests." Toch is de situatie daar nog niet heel erg.

"We hadden 3 patiënten met milde symptomen en we hebben dan zelf beslist om ruimer te gaan testen." Het woonzorgcentrum kon dat omdat het deel uitmaakt van een netwerk met ziekenhuizen, waar tests voorhanden waren. "Uiteindelijk bleken 14 mensen besmet zonder symptomen." Toch zijn ze blij met de extra tests: "Nu moeten we de middelen voor onze ziekenhuizen niet meer gebruiken."