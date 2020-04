Voor duizenden euro's schade aan nieuw fietspad in Weelde: "Misschien romantisch bedoeld, maar respectloos"

Vandalen klommen onder het lint door en reden met hun fiets over het verse beton van het fietspad. Het beton is over zo’n 350 meter beschadigd. Er zijn drie bandensporen te zien en in het midden is een hartje gekerfd met initialen ernaast. “Misschien was het romantisch bedoeld, maar ik vind het respectloos”, zegt Van den Borne. “Als je Facebook opendoet, zie je elke dag honderden berichten van respect voor mensen die doorwerken in tijden van crisis. Ook onze aannemer verdient dat respect.”