Hoe het coronavirus nu ook de Notre-Dame-kathedraal bedreigt: 3 vragen, precies 1 jaar na de grote brand in Parijs

De brand vernielde naar schatting twintig procent van de middeleeuwse kathedraal. Hersteld is er nog helemaal niets. Er is nog niet gewerkt aan de heropbouw, dat is ten vroegste iets voor volgend jaar. Wat nu gebeurt, is "redden wat er te redden valt". Dat betekent vooral stabiliseren, schoonmaken en bijeenrapen van brokstukken.

Het dak is het zwaarst beschadigd. Het indrukwekkende dertiende-eeuwse gebinte uit eikenhout ("la forêt", het woud) is totaal vernield, net als een deel van het gewelf. De torenspits die er in de negentiende eeuw bovenop is gezet, is helemaal ingestort. Er gaapt nu een groot gat, waardoor je van boven naar beneden kan kijken, op koor en transept. Boven dat gat is wel een metalen constructie gebouwd, met een plastic tent als bescherming tegen de elementen.