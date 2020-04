Beernem start rechtszaak tegen boer die van geen ophouden wil weten

Volgens het gemeentereglement komt er automatisch een einde aan de huurovereenkomst op de 65ste verjaardag van een landbouwer, tenzij die een opvolger zou hebben. Dat is hier niet het geval. De landbouwer van 65 blijft de grond bewerken.

Volgens Claudio Saelens (CD&V), schepen van Landbouw in Beernem heeft de gemeente geen andere keuze dan naar de rechter te stappen. "Wij hebben onlangs vastgesteld dat hij de gronden weer is beginnen bewerken, wat voor ons absoluut niet kan. Daarom hebben wij nu een raadsman ingeschakeld om ons te begeleiden en ervoor te zorgen dat die gronden weer vrijgegeven worden. Het is de bedoeling om de gronden toe te wijzen aan zeven jonge landbouwers die in onze gemeente actief zijn. Ze zullen dat kunnen doen wanneer die gronden weer vrijgegeven zijn."