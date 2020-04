Woonzorgcentra vrezen zuurstoftekort, minister Beke wijst naar ziekenhuizen: "Solidariteit ook in omgekeerde richting"

Huisarts Erik Pinxten getuigde gisteren in het programma "Terzake" over de noodkreet van de woonzorgcentra. Hij heeft veel patiënten in verschillende woonzorgcentra. "Ik hoor van het personeel op de werkvloer dat zuurstof een mogelijk probleem gaat zijn in de nabije toekomst. Dat betekent dat palliatieve zorg een stukje moeilijker gaat worden. (...) Een woonzorgcentrum kan zéér veel doen, maar alles staat of valt bij materiaal, en dat is van in het begin een pijnpunt geweest."



Directrice Dominique Roodhooft van vzw Zorg-Saam bevestigt dat er een zuurstofprobleem dreigt. "We hebben leveranciers die een paar weken geleden de zuurstoftoestellen zijn komen halen, omdat er bij ons te veel stonden en men ze in de ziekenhuizen nodig had. Als het zo is dat alleen de ziekenhuizen die toestellen hebben, dan weet ik niet waarom wij de patiënten moeten verzorgen."



