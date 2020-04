Bever is enige gemeente in Vlaams-Brabant zonder coronabesmettingen

De burgemeester van Bever, Dirk Willem (CD&V), ziet hiervoor twee verklaringen. "ik heb het gevoel dat mensen zich hier echt aan de voorgeschreven regels houden. Ze hebben discipline. Er is hier een winkel, dus ze hoeven ook niet naar een stad om naar de winkel te gaan. En als ze naar de frituur willen, moeten ze hun bestelling telefonisch doorgeven en kunnen ze die op een afgesproken tijdstip gaan halen. Ik ben trots, dit moeten we volhouden."

Anderzijds ziet burgemeester Willem een verklaring in de ligging van de gemeente. “Het is een boerendorp met veel platteland waar praktisch iedereen zijn eigen tuin heeft. Aan social distancing doen, is voor de Bevenaren geen grote moeite. Een groot deel van de bewoners is landbouwer."

Hoe dan ook wil Willem niet te vroeg victorie kraaien. "De ronde van Frankrijk wordt gewonnen in Parijs. We zijn nog niet aan de 'arrivé', hè. Het is nog niet voorbij."