Gestrande buitenlandse studenten in Gent krijgen voedselpakketten en financiële steun 

“Het gaat enerzijds om studenten die deze maand geen beurs ontvingen van hun thuisland. Allicht omdat de administratie daar plat ligt”, verduidelijkt Guido Van Huylenbroeck, voorzitter van OBSG. “Anderen studeerden op eigen middelen en kunnen door de huidige situatie niet meer bijverdienen.”



Zo’n 100 studenten vroegen ondertussen al financiële steun aan. Het gaat om bedragen tussen 200 en 400 euro voor alleenstaanden. Koppels of gezinnen kunnen tot 600 euro krijgen. Het geld is voornamelijk bedoeld voor niet-Europese studenten die voor een lange tijd in Gent verblijven. “Wie financiële steun wil, moet natuurlijk aantonen dat hij of zij daar recht op heeft”, zegt Van Huylenbroeck. “De administratieve last is miniem. Zo kunnen we het geld snel overmaken.”



De steunmaatregelen zijn van kracht tot het einde van de coronacrisis. Ongeveer 500 buitenlandse studenten zouden in aanmerking komen voor de financiële steun.