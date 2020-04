Chinese raket stort neer met Indonesische satelliet: tweede mislukte lancering op korte tijd

De raket moest de Indonesische satelliet Palapa N1 in een baan rond de aarde brengen. Dat is een onderdeel van het netwerk waarmee Indonesië breedbandinternet in heel het land wil uitrollen. In Indonesië heeft nu 65 procent van de 265 miljoen inwoners toegang tot internet en de regering wil dat fors uitbreiden.

De mislukking is wel een tegenvaller voor China dat hoopt op nog meer contracten voor lanceringen vanuit Indonesië. Midden maart mislukte ook al de lancering van een nieuw type Chinese raket.