Chocoladehoop in coronatijden: drukte bij de chocolatier

Marieke van B-art chocolates in Maasmechelen staat in de koelruimte als we haar opbellen. Corona of geen corona, net zoals andere jaren overheerst de drukte en de rush op chocolade net voor Pasen. “Het is nog even afwachten vooraleer we de definitieve rekening kunnen maken, maar in de winkel komt nog steeds veel volk. De klanten mogen druppelsgewijs binnen, net zoals bij de bakker.”

Toen de coronacrisis net uitbarstte heeft de chocolatier nog een webshop aangemaakt en ook dat liep goed. “We hadden schrik dat mensen niet maar zouden langskomen. Dat blijkt nog mee te vallen en wat we verliezen lijkt te worden goedgemaakt door de online bestellingen. De onlineshop is intussen weer dicht omdat het moeilijk is om die bestellingen nog af te krijgen voor Pasen.”

De trend in chocoladeland? Dat zijn ook hier paashazen met mondmaskers en boodschappen zoals Stay Safe erop. De vormen en mallen met een verwijzing naar corona waren snel gemaakt. “De klanten lusten die knipoogjes naar het coronavirus wel. De paashazen met mondmasker vliegen de deur uit,” besluit Marieke.