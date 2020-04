Coronavirus treft ook christenen: hoe kunnen zij Pasen vieren? En wat met het Urbi et Orbi?

De maatregelen rond het coronavirus treffen alle gelovigen. Simpelweg omdat samenkomsten niet meer mogen. Elke religie viert of beleeft het geloof door mensen samen te brengen, maar dat is dus niet meer mogelijk. Christenen, die met de Goede Week die uitmondt in Pasen hét hoogtepunt van het religieuze jaar beleven, moeten zich ook aanpassen nu. Pasen dus alleen of in beperkte gezinskring vieren, maar het kan toch ook anders. Via de klassieke media of via de hype van het ogenblik: streaming.

De komende dagen, de ultieme dagen van de Goede Week, kunnen gelovigen alsnog een viering beleven. Maar dan bijvoorbeeld online. De Belgische bisschoppenconferentie heeft elke dag een mogelijkheid voorzien, te volgen via Kerknet.be. Op Witte Donderdag leidde de kersverse bisschop van Gent, Lode Van Hecke, al een dienst vanuit de crypte van het Sint-Baafshuis in Gent, wat online wel wat gelovigen lokte. Ook vandaag en de komende dagen is er een aanbod.