Roeselaars bedrijf zorgt voor veilige "coronaroute" en apart toilet voor elke werknemer

Zo'n 15 technici zijn terug aan de slag gegaan bij rolbruggenbedrijf Cluma in Roeselare. Dat is ongeveer de helft van het aantal werknemers. "Zolang slechts de helft van het personeel aan de slag is, krijgt iedereen een eigen toilet", zegt Christophe Kerkhof van Cluma. "Blijkbaar overleeft het virus ook enkele uren op voorwerpen, zoals een klink van een deur. Daarom laten we de meeste deuren in het bedrijf openstaan. Maar een toiletdeur kan je moeilijk laten openstaan, vandaar dat we beslist hebben dat elke werknemer voorlopig een eigen toilet krijgt."