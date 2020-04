 AZ Sint-Jan Brugge gebruikt 2 experimentele geneesmiddelen in de strijd tegen het coronavirus

Het eerste middel stimuleert de aanmaak van een lichaamseigen stof waardoor ons lichaam beter kan strijden tegen het virus en het beschadigde longweefsel sneller herstelt. Het tweede middel is een ontstekingsremmer die nu gebruikt wordt bij reumapatiënten. Dit geneesmiddel is bedoeld voor de tweede week van de ziekte. Een aantal patiënten die het virus in het begin nauwelijks opmerken, ontwikkelen in die week een zeer heftige reactie.

Medisch coronacoördinator van het AZ Sint-Jan in Brugge Dr. Stefaan Vandecasteele vergelijkt het met een lawine: "Dat lawine-effect veroorzaakt zoals een lawine in de bergen heel veel schade in de longen. Daardoor lopen ze vol met ontstekingsvocht en kan er geen zuurstof meer opgenomen worden in het bloed. Met dit geneesmiddel kunnen we dat lawine-effect gericht onderdrukken. Vaak moeten patiënten dan ook niet meer aan een beademingsmachine liggen."