Kookworkshops, telefoneren met dichters of (véél) gratis comedy? Deze tips helpen u door week 5 "in uw kot" 

Normaalgezien zou het theatergezelschap De Nwe Tijd nu een nieuwe première vieren. Voor "Heimat 2" reisden makers Freek Vielen, Rebekka de Wit en Suzanne Grotenhuis in precoronatijden naar Groenland, om daar smeltende ijsschotsen te filmen. Die beelden hebben ze nu herwerkt tot dit digitale Requiem For The World As We Know It, zodat op die manier de voorstelling niet helemaal verloren ging. De muziek werd speciaal voor deze film ingezongen.